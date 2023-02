ho-mobile-offre-il-nuovo-piano-che-include-120gb-ad-un-prezzo-irrisorio

I clienti che desiderano passare a ho.mobile possono ora farlo al modico prezzo di 6,99 euro al mese, a partire dal 15 febbraio 2023. Questo nuovo prezzo ridotto rappresenta uno sconto significativo rispetto alla precedente tariffazione. Il 15 febbraio 2023 ha segnato l’inizio di questa promozione. Ora che il secondo marchio di Vodafone ha vinto la gara per la seconda volta, diamo un’occhiata a ciò che hanno da offrire con il loro nuovissimo piano tariffario, che è altamente competitivo con gli altri piani sul mercato.

Secondo i collaboratori di MondoMobileWeb, l’offerta a tempo limitato è denominata BTL ho. 6,99 e prevede SMS illimitati ogni mese, oltre a 120 GB di dati di rete mobile 4G con una velocità massima di download di 30 Mbps e una velocità di upload non superiore a 1 Mbps. Inoltre, l’offerta è disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Il prezzo di attivazione, invece, non è incluso nella tariffa mensile e deve essere pagato in aggiunta al costo della ricarica iniziale. Questo perché il costo di attivazione è considerato un servizio separato.

Ho.mobile, la nuova offerta non è adatta a tutti

Ma c’è un’avvertenza importante: la nuova offerta è valida solo per i clienti degli operatori virtuali più piccoli e non è accessibile agli abbonati degli operatori virtuali più grandi come Iliad, PosteMobile, Fastweb o CoopVoce, ed è disponibile solo in alcune località consentite in Italia. Di conseguenza, è difficile garantire la copertura in tutta la penisola. Poiché non esiste un elenco completo dei negozi che lo vendono, i clienti dovranno fare una richiesta speciale per il BTL ho. 6,99 presso il punto vendita locale. Ciò è dovuto al fatto che non esiste un elenco di aziende che lo forniscono.