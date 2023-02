whatsapp-il-nuovo-aggiornamento-per-android-fa-felice-gli-utenti

Molte delle nuove funzioni introdotte da WhatsApp sono pensate per aumentare la personalizzazione e la partecipazione alle conversazioni di gruppo. WABetaInfo riporta che l’attuale versione di WhatsApp per Android aggiunge solo alcune nuove funzioni pensate per rendere più semplici le conversazioni di gruppo e la condivisione. A poco più di una settimana dal rilascio di Status con la possibilità di inviare messaggi vocali, l’azienda ora di proprietà di Meta ha rilasciato una serie di miglioramenti minori.

La versione 2.23.3.77 di WhatsApp è ora disponibile per il download e porta con sé una serie di miglioramenti. L’aumento delle dimensioni e del numero di file multimediali che possono essere condivisi durante una conversazione è una novità significativa di questa versione. Un utente può ora inviare fino a 100 immagini o video in una singola conversazione WhatsApp. Possono essere pianificate in anticipo, come le tracce di un lungo album, e inviate in una sola volta. In passato, WhatsApp consentiva solo il trasferimento simultaneo di 30 file multimediali. Chi vuole inviare molte immagini di un recente viaggio o di un altro evento potrà apprezzare questo miglioramento.

WhatsApp, scaricate il nuovo aggiornamento

La didascalia dei documenti può ora essere effettuata nell’app di chat. Dal momento che in un gruppo si parla sempre di molte cose, WhatsApp ha introdotto la possibilità per gli utenti di rendere più lunghi gli argomenti e le descrizioni dei gruppi. L’ultimo aggiornamento di WhatsApp riporta l’attenzione su una funzione precedente, la possibilità per gli utenti di creare avatar unici. Queste mascotte personalizzate hanno il duplice scopo di essere adesivi e immagini del profilo.

Una nuova funzionalità basata sulla scomparsa dei messaggi viene testata da WhatsApp durante la sua attuale fase beta. La funzione “Kept Messages” è ora in fase di beta testing e WABetaInfo ha scoperto che vi si può accedere installando la versione 2.23.4.10 beta di WhatsApp dal sito del Play Store. Sembra che questa funzione possa essere utilizzata per i messaggi che il mittente ha contrassegnato per la cancellazione. Anche una volta trascorso il tempo in cui è disponibile per la visualizzazione, la persona che lo ha salvato può accedervi di nuovo se lo desidera.