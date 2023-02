Quando abbiamo parlato del chip Mediatek Dimensity 9200 alcuni mesi fa, il gaming è stato uno dei punti salienti principali. Il processore è pensato per competere con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

La differenza questa volta è che il Dimensity 7200 alimenterà i telefoni Android di fascia media. Il chip dovrebbe anche offrire migliori funzionalità AI e miglioramenti della fotocamera per telefoni economici.

Come il 9200, il Dimensity 7200 sarà costruito sullo stesso processo di seconda generazione TSMC a 4nm. Il produttore di chip afferma che il nuovo SoC è “ideale” per design ultrasottili in una varietà di fattori di forma. Nessun marchio è stato menzionato per nome, quindi al momento non è chiaro quali modelli di telefono saranno alimentati dal nuovo chipset.

Ma MediaTek ha sottolineato l’importanza che gli smartphone durino più a lungo tra gli aggiornamenti, poiché i consumatori tendono a conservare i propri dispositivi per diversi anni. Pertanto, il MediaTek 7200 dovrebbe essere in grado di alimentare i telefoni di fascia media per gli anni a venire. Spetterà ai fornitori di smartphone tenerli aggiornati anche quando si tratta di software.

Batteria e autonomia migliorata

Concentrandosi su intelligenza artificiale, giochi e fotografia per il nuovo chip, MediaTek implica che il Dimensity 7200 dovrebbe sfondare. Sarà in grado di supportare giochi di fascia alta e dovrebbe riuscire a reggere l’apertura di molte app senza problemi.

Il Dimensity 7200 dispone di due core Arm Cortex-A715 da 2,8 GHz e sei core Cortex-A510. Questi sono gli stessi core del SoC 9200. Ma il SoC di punta dispone anche di un core Cortex-X3 più grande che funziona a 3,05 GHz.

Inoltre, il chip di fascia media incorpora un’unità di elaborazione AI (APU) integrata e una GPU Arm Mali G610 MC4. Altre specifiche includono il supporto per l’archiviazione UFS 3.1 e la RAM fino a 6.400 Mbps (LPDDR5).

Tra le altre cose, l’intelligenza artificiale del chip ottimizzerà anche la potenza e le prestazioni migliorando l’efficienza delle attività di intelligenza artificiale e l’elaborazione della fusione di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la connettività, stiamo guardando un modem R16 Sub-6GHz 5G con velocità di download fino a 4,7 Gbps. Include anche il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. La tecnologia 5G UltraSave 2.0 di MediaTek dovrebbe migliorare la durata della batteria.