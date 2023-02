android-riscattate-subito-questi-giochi-gratis-prima-che-scade-il-tempo

Sicuramente un discreto numero di voi ha già riscattato titoli gratuiti per PC dall’Epic Games Shop, ma questa settimana è tutta dedicata al mobile! A partire da metà febbraio 2023, in realtà, molti giochi di un’ampia gamma di generi potranno essere scaricati gratuitamente dal Google Play Store. Potreste dare un’occhiata ai titoli qui sotto, che hanno il potenziale per regalarvi qualche minuto di spensieratezza durante il fine settimana, e che variano dai giochi di ruolo a quelli di strategia.

Ecco i titoli gratuiti Android di questo mese

Defense Zone HD: Precedentemente il prezzo era di 2,69 euro. Ha superato i 100.000 download

Defense Zone 2 HD: in precedenza costava 2,69 euro. È stato scaricato più di 100.000 volte;

Defense Zone 3 Ultra HD: in precedenza costava 2,69 euro. Ha superato i 500.000 download;

Shadow of Death Dark Knight: in precedenza costava 3,99 euro. È stato scaricato più di 10 milioni di volte;

Heroes Infinity Premium: in precedenza costava 0,59 euro. Ha superato i 100.000 download;

Dungeon Shooter Dark Temple: in precedenza costava 2,19 euro. È stato scaricato più di 1 milione di volte;

Paranormal Territory 2: in precedenza costava 0,59 euro. Ha superato i 100.000 download;

Dementia Book of the Dead: in precedenza costava 0,09 euro. È stato scaricato più di 50.000 volte;

A-2481: in precedenza costava 0,09 euro. Ha superato i 100.000 download;

Wonder Knights PV Nonstop Act: in precedenza costava 3,59 euro. È stato scaricato più di 1 milione di volte;

Timing Hero PV Retro Fighting: in precedenza costava 3,59 euro. Ha superato il milione di download.

Come altri negozi di applicazioni mobili, il Google Play Store è in continuo aggiornamento. Si consiglia di riscattare i titoli che interessano il prima possibile. Oltre al fatto che possono essere riscattati gratuitamente, è ragionevole pensare che i giochi in questione avranno pubblicità e acquisti in-app.