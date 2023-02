Questa volta parliamo dell’aeroporto di Changi, che si trova in una regione a est della stessa Singapore. Aeroporti come questo hanno occupato per molti anni consecutivi il primo posto nella classifica annuale degli “Skytrax World Airport Awards“.

Secondo i rapporti, è tra gli aeroporti più importanti del sud-est asiatico e del mondo. Attualmente, secondo le ultime statistiche disponibili, vi transitano ben 53 milioni di passeggeri all’anno. Ciò che lo distingue è che, entrando, non si ha affatto la sensazione di trovarsi in un aeroporto, ma piuttosto in una vera e propria città, dove si rimane senza dubbio affascinati dall’architettura e dall’ambiente.

A Changi si trova l’aereoporto più bello al mondo

Da grandi magazzini a una clinica privata per le operazioni di primo soccorso, da una struttura per il fitness a un centro business, fino a un vero e proprio hotel per chi vuole rimanere a trascorrere qualche ora in più in un ambiente surreale, gli interni ospitano una grande varietà di attività. A disposizione degli utenti del transito ci sono anche una piscina sul tetto aperta 24 ore su 24 e un cinema multisala che offre film gratuiti ogni giorno. Il tutto è completato da un paesaggio mozzafiato e da un’intelligente progettazione dell’edificio.

Anche se attualmente non è possibile guadagnarsi da vivere in un aeroporto, la situazione attuale presenta una fantastica opportunità di marketing che servirà solo a rafforzare il profilo della città e il numero di visitatori attratti dalle sue “attrazioni”. Sembra quindi che l’aeroporto di Singapore non sia orientato alla frenetica “toccata e fuga” standard, ma sia piuttosto destinato a essere goduto al massimo. In questo hub di trasporto è possibile riposare e socializzare. Prendete ulteriori precauzioni per assicurarvi di prendere la coincidenza se la vostra compagnia aerea deve fare uno scalo.