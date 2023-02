Il mondo automotive è in continua evoluzione e la ricerca tecnologica spinge verso l’utilizzo di soluzione alternative alle motorizzazioni tradizionali. Ecco quindi che il mercato dei veicoli elettrici sta crescendo molto rapidamente.

Tutti le principali case automobilistiche si stanno adeguando ad un nuovo paradigma di mobilità che vede l’elettrico sempre più al centro. Considerando l’arrivo di nuovi player come Tesla e BYD che stanno affermando il proprio potere, i brand storici non vogliono perdere quote di mercato.

Non sorprende scoprire che Nissan Motor e Renault hanno scelto di unire le forze per investire 600 milioni di dollari nella produzione di sei nuovi modelli. La produzione avverrà in India e la nuova gamma di veicoli includerà anche due veicoli elettrici.

Nissan e Renault uniscono le forze per migliorare la loro presenza in India e realizzare quattro nuovi SUV e due veicoli elettrici innovativi

Come emerso dagli ultimi report, questa scelta servirà a rafforzare la posizione di Nissan e Renault sul mercato globale oltre che aumentare la presenza in India. Il Paese asiatico, infatti, si configura come il terzo mercato automobilistico più grande del mondo, quindi è necessario presidiarlo attentamente.

Tuttavia, i nuovi prodotti saranno destinati anche ad altri paesi tra cui l’America Latina e l’Europa. Questa scelta conferma la volontà di Nissan e Renault per creare sinergie utili alla condivisione di piattaforme e tecnologie.

I sei modelli saranno rappresentati da due vetture elettriche a cui si aggiungeranno quattro SUV. La produzione è prevista nello stabilimento di Chennai nel sud dell’India, dove le società hanno già una fabbrica e un centro di Ricerca e Sviluppo.

La produzione stimata dello stabilimento di Chennai è di 500.000 veicoli all’anno. Se si considerano che le vendite cumulate di Nissan e Renault ammontano a 122.000 unità (rispettivamente 87.000 e 35.000 unità), emerge chiaramente la necessità di migliorare la propria presenza in India.

Inoltre, bisogna considerare che questo mercato ha registrato un aumento del 23% delle vendite lo scorso anno, raggiungendo 4,4 milioni di veicoli e superando il mercato giapponese. L’investimento di Nissan e Renault è quindi una mossa strategica per catturare una quota di questo mercato in rapida crescita e utilizzare l’India come base per le esportazioni.