Samsung ha da pochissimo presentato la nuova famiglia Galaxy S23 ma il gigante coreano ha scelto di stupire ulteriormente i propri utenti. In queste ore, infatti, l’azienda ha lanciato anche una versione speciale del proprio top di gamma.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Limited Edition arriva ufficialmente sul mercato sudcoreano. La variante speciale del dispositivo apporta diverse modifiche nell’aspetto e nella sensazione rispetto alla variante standard, ma queste personalizzazioni aumentano anche il prezzo del dispositivo.

Il device, per il momento, sembra un’esclusiva del mercato sul coreano ma non è da escludere un rilascio internazionale. Il prezzo potrebbe scoraggiare qualche potenziale acquirente, ma trattandosi di un’edizione speciale è anche giustificato. Al cambio, la limited edition BMW M di Galaxy S23 Ultra viene vendita a circa 1.727.000 Won coreani, pari a circa 1300 euro.

Per il Samsung Galaxy S23 Ultra arriva un’edizione speciale molto interessante, la BMW M Limited Edition unisce eleganza e prestazioni

Samsung ha realizzato solo 1.000 unità che saranno disponibili fino al 13 febbraio. L’unico taglio di memoria disponibile è quello da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Dal punto di vista hardware non ci sono differenze rispetto al Galaxy S23 Ultra standard. L’unica eccezione è il logo in fase di accensione ispirato alla BMW M3.

A cambiare, invece, sono il design del dispositivo e l’imballaggio. Il device viene fornito all’interno di una confezione ispirata a BMW che contiene anche una cover dedicata. Questa custodia rigida presenta dei richiami alla classica griglia frontale della BMW M3 E30.

Inoltre, la confezione contiene anche sei etichette che rappresentano le diverse epoche e le rispettive auto del brand di Monaco di Baviera. Ma la lista di gadget non è ancora finita. Sarà possibile trovare un turbo-compressore in miniatura, un orologio analogico, un portaocchiali, un poster, un libro di foto, un portachiavi e l’emblema in metallo “We Are M”.

Infine, il gadget più succoso per tutti gli appassionati di motori è certamente un corso di guida al BMW Driving Center di Incheon, in Corea del Sud. Un istruttore qualificato accompagnerà gli utenti in una lezione per imparare la guida sportiva in pista.