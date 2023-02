Tesla sta testando quello che potrebbe essere l’ultimo prototipo del Cybertruck. Il SUV dell’azienda di Elon Musk è un progetto in continua evoluzione e ogni volta presenta alcune novità tecniche e di design per renderlo funzionale sotto ogni punto di vista.

La nuova versione recentemente avvistata, infatti, presenta un nuovo design frontale e un grande tergicristallo. Gli esperti hanno notato che Tesla ha modificato il frontale del prototipo, che quindi risulta leggermente diverso dai modelli precedentemente avvistati.

Considerando che questa versione dovrebbe essere quella finale, possiamo aspettarci ulteriori avvistamenti nel corso dei prossimi giorni. Infatti, l’azienda californiana si sta avvicinando alla delibera definitiva e, una volta completato il processo di test, avvierà la produzione vera e propria di Cybertruck.

Tesla sta testando un nuovo prototipo di Cybertruck e la versione definitiva potrebbe entrare in produzione quest’estate

In queste settimane, a Palo Alto, si sono susseguiti vari avvistamenti dei prototipi del Cybertruck che si differenziavano tra loro. La scorsa settimana uno dei SUV presentava una diversa forma della parte posteriore e delle fiancate laterali.

Altre vetture presentavano degli specchietti triangolari e quest’ultimo un nuovo frontale e un grande tergicristallo. Alcuni analisti ritengono che il nuovo prototipo beta del Cybertruck presenti anche un’altezza minore rispetto ai prototipi precedenti.

Entrando maggiormente nello specifico delle modifiche apportate da Tesla a questa vettura, sembra che la griglia frontale presenti uno stile differente rispetto a quella che abbiamo visto fino ad ora. Il tergicristallo è posizionato in verticale piuttosto che in orizzontale come siamo abituati sulle altre vettura. Se i test dovessero dare i risultati sperati, l’azienda di Elon Musk avvierà la produzione definitiva con le prime consegne previste nel 2024.