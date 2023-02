I prezzi crollano letteralmente all’interno del volantino Expert, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere da quelle che sono le aspettative, o comunque la volontà del singolo individuo di completare l’acquisto.

Tutti i migliori sconti del volantino di casa expert sono da ritenersi tranquillamente validi in ogni negozio, in questo modo tutti hanno la possibilità di accedervi recandosi personalmente, ed in parallelo è possibile comunque affidarsi anche all’online, con la prevista consegna a domicilio (anche se potrebbe essere a pagamento).

Expert, le occasioni per risparmiare sono molto ghiotte

Expert ha deciso di scontare tutto fino al 15 febbraio, una campagna promozionale unica con tantissimi sconti, a partire ad esempio dal bellissimo redmi Note 11 Pro, nella variante 4G, disponibile all’acquisto a soli 279 euro (con 70 euro di sconto), senza comunque dimenticarsi anche di tanti altri modelli in promozione, nella maggior parte dei casi legati alla fascia media della telefonia mobile.

Nello specifico paliamo comunque del top raggiunto con Honor Magic 5 Lite, disponibile a 389 euro e dall’Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo è di 429 euro, per poi scendere verso soluzioni più economiche, quai sono TCL 30Se, Oppo A16s, Honor X8, TCL 403, realme c33, Realme r9, Redmi 10C o Motorola Moto E20. Tutti modelli economici, in vendita alle più classiche condizioni di vendita, come ad esempio la garanzia di 24 mesi o l’essere completamente no brand, così da avere più tempestivamente gli aggiornamenti.