Euronics distrugge Expert con offerte Samsung ed Apple al 40% di sconto

Tra tutti i vettori che si occupano di vendere sul territorio italiano, sembra che ce ne siano alcuni nettamente più in palla. Tra questi il nome di Euronics è uno dei più altisonanti soprattutto per merito delle grandi offerte che sono arrivate con il nuovo volantino di febbraio. Sarà inoltre possibile aprire dei finanziamenti sfruttando TAN e TAEG allo 0%, senza alcun interesse. Inoltre tutti i prodotti possono godere di ben due anni di garanzia.

Ma davvero difficile questa volta riuscire a battere le offerte di Euronics, ma a quanto pare quelle di Amazon stanno ricevendo tantissimi clic durante le ultime ore. Il merito è della nuova campagna lanciata dal colosso durante il mese di febbraio, anche se diverse persone hanno riferito di aver perso le migliori opportunità. Per evitare che succeda una cosa del genere esistono delle soluzioni molto semplice da utilizzare, come ad esempio la celebre applicazione di messaggistica istantanea che prende il nome di Telegram. Qui potrete trovare il nostro canale Telegram ufficiale, il quale conta più di 70.000 utenti al suo interno e che ha il compito di segnalare le migliori opportunità di giornata per quanto riguarda il colosso dell’e-commerce. Per entrare gratuitamente e ricevere ogni giorno decina di offerte, bisogna solamente cliccare qui.

Euronics, ecco le migliori offerte per questo mese di febbraio direttamente dal volantino nuovo

Stavate cercando un iPhone 14? Eccolo da Euronics a 949 euro nella sua variante base, mentre la variante Plus arriva a 1099 euro.

Per quanto riguarda poi Samsung, è disponibile la nuova line-up Galaxy S23 con i prezzi che partono da 979 euro.