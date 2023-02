Euronics stupisce ancora, prezzi da saldo nel volantino di Febbraio

Il volantino Euronics attivato nel mese di Febbraio vuole essere il punto di partenza per tutti gli utenti che desiderano ardentemente poter acquistare un nuovo dispositivo elettronica, ma allo stesso tempo vogliono cercare di risparmiare il più possibile.

La campagna promozionale è attiva non su tutto il territorio nazionale, ma esclusivamente nei punti vendita elencati in fondo alle pagine del volantino, segnale che comunque l’utente sarà costretto a recarsi personalmente in un negozio fisico, per poter approfittare degli ottimi sconti lanciati.

Euronics, quali sono i nuovi sconti del momento

E’ tempo di saldi da Euronics Nova, sono davvero tantissimi i prodotti in forte promozione per un periodo di tempo estremamente limitato, tra cui troviamo comunque Apple iPhone 14, disponibile a 899 euro, il top di gamma più richiesto dagli utenti di tutto il mondo, oggi acquistabile a cifre ridotte, rispetto al listino originario, per quanto riguarda la variante da 128GB.

Sempre parlando di smartphone, ma spostando l’attenzione sul mondo Android, l’occhio cade sicuramente su Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 1199 euro, senza dimenticarsi anche del fratello minore, il Galaxy S22 standard, in vendita a 729 euro. Gli utenti che invece vogliono cercare di spendere sempre meno, potranno affondare le mani in un Galaxy A23 a 259 euro, Galaxy A33 a 309 euro, Galaxy A53 a 379 euro, oppure Oppo A96 a 259 euro, Realme 10 a 249 euro, Realme C33 a 159 euro, Oppo A54s a 189 euro, per finire anche con Oppo A16s a 159 euro.