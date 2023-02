Secondo le ultime indiscrezioni starebbero sbarcando anche in Europa i nuovi Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54, anche se ne abbiamo parlato l’ultima volta ormai tempo fa.

Le ultime notizie riguardanti i due smartphone di fascia medio-bassa risalgono infatti a novembre dello scorso anno, e durante quell’occasione si parlava di un possibile rilascio per i primi mesi del 2023.

Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54 arrivano in Europa

Sembrerebbe che il colosso sud coreano Samsung sia pronta a rilasciare i due dispositivi, visto che da poco sono trapelati anche i prezzi per il mercato europeo di Galaxy A34 e Galaxy A54. Purtroppo, non sappiamo ancora quando gli smartphone saranno effettivamente rilasciati. Vi ricordo che il nuovo Galaxy A54 monta uno schermo Full HD+ da 6.4 pollici, processore Exynos 1380 con 6 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Dispone di una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel ed una batteria da 5.100 mAh. Sarà disponibile in quattro colori, White, Lime, Violet e Graphite al prezzo di circa 550 euro per la versione 8/128 GB e 600 euro per quella da 8/256 GB. Il modello Galaxy A34 invece monterà uno schermo AMOLED da 6.5 pollici con processore Exynos 1080 e 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna.

La batteria di questo secondo modello sarà di 5.000 mAh ed il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 420 euro per la variante da 6/128 GB e 480 euro per la variante da 8/256 GB. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli a riguardo.