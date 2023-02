Telecamere YI Dome Guard in FULL HD, set da 2 su Amazon a prezzo TOP

Oggi ci sono in vendita su Amazon due telecamere straordinaria, le quali appartengono al celebre marchio di Xiaomi che prende il nome di YI. Le Dome Guard, questo il loro nome, hanno davvero tutte le migliori caratteristiche per controllare gli interni. Per entrare a far parte anche del nostro canale Telegram, dovete solo cliccare qui.

Telecamere YI Dome Guard in vendita su Amazon, la risoluzione è eccezionale e c’è anche il tracciamento del movimento

Le telecamere YI hanno una risoluzione video in 1920 x 1080p (Full HD). Presente una lente grandangolo con zoom digitale 4x e la funzione di rotazione Pan-tilt per copertura panoramica a 360°, offrendo anche il controllo remoto tramite app. Sono presenti 8 LED infrarossi integrati per aver un’ottima visione notturna così come una luce LED di stato disattivabile via app, perfetta per l’uso durante il sonno.

Le telecamere in questione sono inoltre in grado di riuscire a rilevare il movimento delle persone, fino a 20 fps. Inoltre c’è anche il rilevamento sonoro, con i sensori che sono in grado di rilevare suoni tra 50 e 90+ dB (regolabile). Ovviamente è possibile tracciare anche il movimento. La telecamera può tracciare automaticamente l’intero percorso dell’oggetto rilevato. Ogni qualvolta verrà scoperto un movimento dalle telecamere, potrete ricevere tramite l’applicazione ufficiale una notifica direttamente sul vostro smartphone.

Per portare a termine l’acquisto, che sembra oneroso inizialmente ma che benedirete in futuro, bisognerà spendere 69,49 €. Ricordiamo che arriveranno a casa vostra due telecamere. Per portarle a casa dovete solo aggiungerle al carrello direttamente dal sito ufficiale. Ora tocca a voi.