WindTre regala uno smartphone Xiaomi ai suoi nuovi clienti tramite la sua incredibile offerta Di Più FULL 5G con Easy Pay. Tutti gli interessati hanno la possibilità di richiedere la tariffa accedendo al sito ufficiale del gestore o presso uno dei numerosi punti vendita fisici. L’attivazione potrà essere effettuata con portabilità del numero dal precedente operatore o con nuova linea.

In ogni caso non sarà necessario affrontare alcuna spesa iniziale, fatta eccezione per il costo di 10,00 euro previsto per la nuova SIM e 14,99 euro al mese per il primo rinnovo della tariffa.

Offerta WindTre con smartphone incluso: ecco tutti i dettagli!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay prevede una spesa di 14,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre permette di ottenere anche uno smartphone 5G a costo zero. Questo mese il dispositivo incluso nel costo dell’offerta è uno Xiaomi Redmi 10 5G. Lo smartphone non prevede alcuna spesa iniziale né rate mensili.

I clienti interessati all’acquisto dovranno affrontare soltanto la spesa di 14,99 euro prevista per il rinnovo dell’offerta. Sarà per necessario sostenere il costo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Durante l’attivazione si avrà la possibilità di indicare la modalità di pagamento da utilizzare per i rinnovi.

WindTre tutela i suoi clienti dalle spese impreviste procedendo con il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo. Dunque, non sarà addebitato alcun costo extra né spese aggiuntive.