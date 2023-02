I clienti Iliad hanno ancora tempo per abbandonare il loro operatore e passare a WindTre. L’offerta con 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile è ancora online e il suo costo è davvero incredibile.

Passa a WindTre e richiedi l’offerta GO 150 Flash + Digital con Easy Pay!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital è una delle quattro opzioni operator attack rivolte esclusivamente ai clienti Iliad e MVNO. Rispetto alle altre offerte è maggiormente apprezzata dagli utenti per il suo costo irrisorio e la quantità di Giga inclusa.

La tariffa prevede una spesa di soli 8,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’offerta è disponibile esclusivamente con servizio Easy Pay e quindi con addebito automatico del costo di rinnovo su carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre permette di attivare l’offerta direttamente online e regala la SIM a tutti i nuovi clienti. Inoltre, acquistando la SIM online consente di riceverla direttamente a casa tramite corriere con spedizione gratuita.

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, così come tutte le altre offerte del pacchetto GO, non può essere attivata da tutti i nuovi clienti MVNO. Di seguito la lista degli operatori selezionati da WindTre, dai quali è possibile trasferire il numero e richiedere la tariffa:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.