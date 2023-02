SSD Verbatim da 120GB a 20 euro in OFFERTA su Amazon

Tanti utenti sono ancora scettici in merito alla questione che vede un semplice cambio di componente all’interno del proprio computer per una velocità maggiore. No, non serve sostituire il processore o magari la memoria RAM, bensì la memoria interna, la quale molto spesso causa dei rallentamenti. Cambiare un hard disk con un SSD potrebbe essere la soluzione perfetta, soprattutto quando quest’ultimo costa molto meno del solito. Si tratta di memorie a stato solido che sono molto più rapide nell’elaborazione dei calcoli in un computer.

Più sono i volantini delle grandi aziende, più Amazon lancia delle offerte per rispondere sul campo. Il colosso anche questa volta ha diramato una lista piena di sconti che includono soprattutto tecnologia tra di essi. Molte persone hanno però paura di perdersi le migliori offerte e per tale motivo invitiamo tutti ad accedere al nostro canale Telegram ufficiale che si basa proprio sulle offerte Amazon. Per entrare gratuitamente basta cliccare qui.

SSD Verbatim a soli 20,99 € grazie al 16% di sconto, ecco le caratteristiche

L’offerta questa volta è davvero ghiotta per tutti coloro che vogliono migliorare le prestazioni del proprio computer o semplicemente avere un supporto di memoria esterno e rapido.

Su Amazon arriva l’SSD di Verbatim, quello da 128GB, ad un prezzo shock: solo 20,99 euro grazie allo sconto del 16%. La potenza di lettura arriva fino a 560 MB/s mentre quella di scrittura fino a 430 MB/s. Per portare a casa questo dispositivo, dovrete semplicemente aggiungerlo al carrello su Amazon. Potrete avere ovviamente anche i soliti 30 giorni di reso qualora ci sia qualche problema.