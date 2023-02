SIM Swap è il nome di una truffa molto pericolosa che potrebbe davvero rubare tutti i vostri soldi in pochissimo tempo, e senza che possiate fare nulla per impedirlo. Un pericolo a cui tutti siamo effettivamente soggetti, e che potrebbe causare non pochi problemi.

Il meccanismo è molto complesso, e di difficile attuazione, questo è importante sottolinearlo, onde generare inutile ed ingiustificato panico in tutti voi. Il primo step dei malviventi consiste nella raccolta di informazioni relative alla propria vittima, in altre parole bazzicano in rete per cercare di carpire più dati possibili, o eventuali risposte a domande di sicurezza. L’unica cosa da fare è evitare di condividere troppe informazioni in rete, fate sempre attenzione.

SIM Swap, la truffa è molto pericolosa

Nel momento in cui malviventi hanno effettivamente ottenuto ciò che volevano, procedono ad inoltrare all’operatore telefonico la richiesta di sostituzione della SIM, andando a rispondere alle domande dello stesso, le quali vengono poste per certificare la proprietà della SIM, richiedendo la spedizione della SIM sostitutiva ad un indirizzo a cui vi possono accedere direttamente.

Entrati in possesso di quest’ultima, l’ultimo step consiste nel tentare l’accesso alla banca, quindi al conto corrente della vittima, avendo difatti la possibilità di ricevere l’SMS di autenticazione sul numero di telefono di cui sono effettivamente entrati in possesso, rubando tutto il denaro contenuto sul conto stesso.

Un iter molto complesso, ma effettivamente fattibile, e per questo è sempre necessaria la massima attenzione.