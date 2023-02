I video di illusioni ottiche sono sempre divertenti da guardare. Proprio come questa strabiliante clip che mostra una scala a chiocciola dello stadio di San Siro che sembra girare mentre le persone la scendono. In realtà, però, non si muove affatto.

Il video è stato originariamente pubblicato lo scorso anno su Reddit. Tuttavia, sta diventando di nuovo virale dopo essere stato ricondiviso da un utente di Twitter. “Potresti pensare che questa scala ruoti. Ma non è così ! Il movimento delle persone che scendono dà al nostro cervello l’impressione che la scala giri nella direzione opposta. Si trova nello stadio di San Siro a Milano, in Italia“, hanno scritto molti utenti.

Il girato mostra diverse persone che girano intorno alla struttura camminando alla stessa distanza e alla stessa velocità. Ed è qui che si forma la curiosa illusione ottica che fa sembrare che la struttura stessa stia ruotando.

Le illusioni giocano sempre brutti scherzi

Da quando è stato pubblicato, il video è diventato virale. Fino ad ora, ha accumulato oltre due milioni di visualizzazioni e i numeri stanno aumentando rapidamente. Inoltre, la condivisione ha ricevuto tonnellate di mi piace e commenti.

Un’illusione ottica è qualcosa che gioca brutti scherzi alla tua vista. Le illusioni ottiche ci insegnano come i nostri occhi e il cervello lavorano insieme per vedere. Vivi in un mondo tridimensionale, quindi il tuo cervello ottiene indizi su profondità, ombreggiatura, illuminazione e posizione per aiutarti a interpretare ciò che vedi. Ma quando guardi un’immagine bidimensionale, il tuo cervello può essere ingannato perché non riceve gli stessi stimoli.