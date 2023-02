La campagna promozionale lanciata in questi giorni da Unieuro rappresenta a conti fatti la perfetta soluzione su cui fare affidamento nell’ottica di riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, senza spendere cifre eccessive o particolarmente elevate.

Gli utenti che vogliono approfittare degli ottimi sconti, non devono fare altro che aprire il sito ufficiale per poter scorrere tutti i singoli prezzi di vendita, decidendo se acquistare dal divano di casa, fruendo così della spedizione gratuita diretta al domicilio, oppure di recarsi personalmente in un negozio.

Le offerte Amazon sono sempre le migliori, scopritele subito in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid, dove avrete coupon gratis da inserire nei vostri ordini, ma solo a questo link.

Unieuro, quali sono i prodotti migliori in offerta

Le splendide offerte Unieuro proseguono imperterrite promettendo al consumatore tantissimi sconti applicati anche su smartphone di qualità assoluta, è questo il caso dell’Apple iPhone 14, modello più recente della line-up dell’azienda di Cupertino, oggi acquistabile ad un prezzo che comunque è più che accessibile, corrisponde a soli 899 euro (alla stessa cifra è possibile invece scegliere un MacBook Air con display da 13 pollici).

Spostando l’attenzione sul mondo dei dispositivi con sistema operativo Android, in questo caso la scelta risulta essere molto più ampia, con la possibilità di mettere le mani sul Galaxy Z Flip4, il cui prezzo è di 899 euro, oppure anche i 999 euro richiesti per l’acquisto di un Galaxy S22 Ultra 5G. Volendo invece spendere meno di 499 euro, sarà possibile optare per Xiaomi redmi Note 11S, Redmi 10C, Redmi A1, Realme C35, Realme 9, TCL 30e, Oppo A77, Honor X70 ed altri ancora.