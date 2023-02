Era la fine del 2022 quando il colosso Redmi ha presentato alcuni nuovi prodotti per il mercato cinese, tra cui anche lo smartwatch Redmi Watch 3 e il fitness tracker Redmi Smart Band 2.

Nonostante dello smartwatch ancora non abbiamo notizie, nelle ultime ore il fitness tracker è arrivato finalmente anche in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Redmi Smart Band 2 arriva finalmente in Italia

Redmi Smart Band 2 monta un display a colori da 1,47 pollici TFT, in risoluzione 172 x 320 pixel e con una luminosità di picco di 500 nit. Il design è molto minimale: i bordi sono arrotondati e il vetro è leggermente curvo ai lati. Ovviamente, non manca la possibilità di personalizzare il quadrante: in particolare, Redmi Smart Band 2 include oltre 100 watchface.

La smartband permette di monitorare oltre 30 diverse modalità sportive, oltre ovviamente a frequenza cardiaca, livello di SpO2 e il sonno. Non manca poi la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, che permette dunque agli utenti di utilizzare Redmi Smart Band 2 anche per monitorare il nuoto. Il peso è davvero contenuto: Redmi Smart Band 2 pesa 26,4 grammi includendo il cinturino e inoltre è spessa solo 9,9 millimetri.

La batteria da 210 mAh permette alla smartband di avere fino a 14 giorni d’autonomia con un utilizzo normale. La nuova Redmi Smart Band 2 è in vendita da oggi 3 febbraio sul sito mi.com, Mediaworld e Amazon al prezzo di 34,99 euro nelle colorazioni bianco e nero.