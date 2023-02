L’operatore telefonico WindTre ha da poco deciso di proporre due nuove offerte di tipo operator attack. Si tratta in particolare delle nuove offerte denominate WindTre GO Unlimited e WindTre GO Unlimited Easy Pay. Entrambe, in particolare, vanno in realtà a sostituire le due precedenti offerte denominate WindTre MIA Unlimited e WindTre MIA Unlimited Easy Pay.

WindTre, arrivano le nuove offerte WindTre GO Unlimited e GO Unlimited Easy Pay

A partire dal mese di febbraio sono disponibili all’attivazione due nuove offerte del noto operatore telefonico arancione. Come già accennato, si tratta delle offerte WindTre GO Unlimited e WindTre GO Unlimited Easy Pay. Queste vanno così a sostituire le precedenti offerte disponibili fino ad ora, rispettivamente WindTre MIA Unlimited e WindTre MIA Unlimited Easy Pay.

Entrambe queste offerte sono attivabili da tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici iliad, Fastweb, PosteMobile, Alpha Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Mobile, Bladna Mobile, DigiMobil, Digitel, Daily Telecom, ENEGAN, Europe Energy, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, Italiacom, MUNDIO, NEXTUS, NoiTel, NTMobile, NV mobile, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, TELMEKOM, Telogic, Tiscali, 1Mobile, WITHU e Vianova (Welcome Italia).

WindTre GO Unlimited, in particolare, include ogni mese giga senza limiti per navigare con una connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 10,99 euro e verrà scalato dal credito residuo.

WindTre GO Unlimited Easy Pay, invece, include sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti, 500 SMS verso tutti e giga senza limiti per navigare in 4G ad un prezzo mensile però di 9,99 euro. In questo caso, il costo sarà scalato con addebito su carta di credito, carta di debito o carta prepagata.