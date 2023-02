Sky Go - la piattaforma è pronta ad accogliere anche Rai, Mediaset e LA7

Sky Go ha annunciato un’importante novità per i suoi utenti. Da oggi saranno disponibili sull’app di streaming anche le reti generaliste di Rai, Mediaset e La7. Questo significa che gli abbonati potranno guardare in diretta i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7 direttamente sul proprio smartphone, tablet o PC, selezionandoli attraverso l’app Home o la sezione dedicata ai Canali TV.

Sky Go: tutti i dettagli sulla novità del mese

L’aggiunta di questi tre colossi della tv rende Sky Go un hub unico per la visione di tutti i canali televisivi disponibili in Italia, andando ad arricchire ulteriormente l’offerta già vasta di oltre 50 network, migliaia di titoli on demand di cinema, intrattenimento, serie tv, sport, documentari e programmi per bambini.

Sky Go non richiede costi aggiuntivi ed è disponibile per tutti i clienti Sky, i quali possono così godere dell’offerta della pay tv anche da mobile. Come se non bastasse, tramite l’app Fai Da Te di Sky, è possibile modificare in ogni momento i dispositivi da cui accedere e scaricare i titoli on demand preferiti per guardarli anche senza connessione internet.

A partire da Novembre 2021, inoltre, le funzioni di Sky Go Plus sono disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati. Questo significa che gli utenti potranno accedere alle funzioni avanzate di Sky Go, come la registrazione dei programmi TV e la possibilità di guardare i contenuti anche offline, senza alcun costo aggiuntivo.

Insomma, l’aggiunta di Rai, Mediaset e La7 su Sky Go è una novità molto interessante che offre ai suoi abbonati ancora più contenuti televisivi a portata di mano.