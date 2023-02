La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente confermato che l’adattamento live action di One Piece sbarcherà nel proprio catalogo nel corso del 2023.

Si tratta comunque di una conferma molto importante, dal momento che sino ad ora non era chiaro neanche l’anno in cui l’opera sarebbe sbarcata su Netflix, a oltre 2 anni dal primo annuncio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

One Piece sbarcherà su Netflix nel 2023

Il cast è stato annunciato diverso tempo fa e include Iñaki Godoy nel ruolo di Ruffy, Mackenyu in quello di Zoro, Emily Rudd sarà Nami, Jacob Romero Gibson interpreterà Usopp e Taz Skylar vestirà i panni di Sanji. Dalla composizione della ciurma possiamo capire che le parti della trama trattate dalla prima stagione saranno proprio quelle iniziali, probabilmente entro i primi 100 capitoli del manga (ora a quota 1073) che coprono gli eventi di Arlong Park e Rogue Town.

In attesa di conferme ufficiali, vi ricordiamo che gli scorsi mesi sono stati molto importanti per One Piece, a cominciare dalla pubblicazione del film One Piece: Red, passando poi per il ritorno videoludico del mondo immaginato da Eiichiro Oda con il rilascio di One Piece Odyssey, senza dimenticare lo sviluppo delle vicende raccontate dal manga e riprese anche dell’anime.

Il manga, in particolare, ha impresso una forte svolta alla narrazione, andando a stravolgere completamente il ritmo di una serie che per diverse decine di anni è sempre stata più lenta e compassata. Ora One Piece ha ingranato la quinta e con esso tutti i progetti che gli sono legati: speriamo che la serie live action riesca ad offrire qualcosa di diverso rispetto a quanto proposto da Netflix con altri adattamenti, come nel caso dello sfortunato Cowboy Bebop.