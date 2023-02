Come di consueto, ritorna l’appuntamento mensile con PlayStation Plus. Il colosso giapponese Sony ha infatti da poco rivelato ufficialmente i videogiochi che saranno inclusi senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus per il mese di febbraio 2023. In queste ultime settimane erano già emersi rumors e indiscrezioni, ma ora sono stati ampiamente confermati.

PlayStation Plus, Sony conferma ufficialmente i giochi inclusi a febbraio

Nel corso delle ultime ore il colosso giapponese Sony ha confermato ufficialmente i videogiochi che saranno inclusi senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. In particolare , si tratta di quattro nuovi titoli per gli abbonati. Questi comprendono sia videogiochi solo per PS4 e videogiochi compatibili anche per la nuova console da gaming PS5.

Il primo videogioco incluso è OlliOlli World ed è disponibile sia per la PS4 sia per la PS5. Si tratta nello specifico di un platform a base di skateboard. Come riportato nella sinossi, “dovrai farti strada in un mondo fantastico e bizzarro, porta a termine missioni e sfide, e incontra facce nuove nel corso del tuo viaggio”.

Il secondo videogioco è Mafia Definitive Edition ed è disponibile solo per PS4. Si tratta del Remake di Mafia. Il terzo videogioco incluso nell’abbonamento a PlayStation Plus è Evil Dead: The Game ed è disponibile anche in questo caso per PS4 e per PS5. L’ultimo videogioco disponibile per questo mese, infine, è Destiny 2: Oltre La Luce. Si tratta di un DCL ed è disponibile anche qui per entrambe le console da gaming di casa Sony.

Vi ricordiamo che questi quattro nuovi videogiochi saranno disponibili a partire dal 7 febbraio 2023 fino al 6 marzo 2023.