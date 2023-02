Amazon fa impazzire i consumatori con una nuova promozione, che prevede la possibilità di avere Prime gratis per un mese, senza dover effettivamente pagare nemmeno un centesimo, né comunque richiedere particolari operazioni complesse.

Amazon Prime è il sevizio in abbonamento, con scadenza annuale o mensile, che permette al cliente di avere libero accesso a spedizioni rapidissime e gratuite (ricordiamo che altrimenti è necessario spendere 29 euro per la spedizione gratis) su milioni di prodotti differenti, basta che la spedizione sia gestita dalla logistica Amazon. Oltre a questo offre l’accesso a tutto il palinsesto Prime Video, tra cui serie TV, Film e Sport, e a Deliveroo Plus, con consegna gratuita al superamento di una determinata soglia di spesa. Questi sono solamente alcuni dei plus che il servizio offre, alle sue spalle se ne trovano molti altri ancora.

Amazon è pazza, le offerte riguardano anche Amazon Prime

A partire dall’autunno scorso, Amazon Prime ha subito un incremento nel prezzo annuo, raggiungendo 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno (pagamento in un’unica soluzione), ma offrendo al cliente un numero sempre maggiore di servizi su cui poter effettivamente fare affidamento.

Per cecare di acquisire nuovi utenti, Amazon ha rinnovato la possibilità di accedere ad un mese di prova senza impegno, disponibile solo per gli account che non hanno mai attivato il servizio, può essere richiesto a questo link.

Al termine dei 30 giorni di prova potrete annullare la sottoscrizione senza costi aggiuntivi o vincoli particolari, ricordate solamente di farlo, poiché in caso contrario si rinnoverà in automatico, facendovi pagare il canone previsto.