Antica Roma, comparso uno strano dodecaedro che mette in crisi gli archeologi

Un metaldetectorista dilettante di Kortessem, una piccola città in Belgio, ha fatto una scoperta sorprendente mentre cercava oggetti con il suo dispositivo. Il suo metaldetector ha iniziato ad emettere un suono, portandolo così a scoprire un frammento di un antico dodecaedro risalente all’Antica Roma di 5-6 centimetri, che è stato utilizzato e rotto in qualche rituale particolare.

Antica Roma: il loro scopo non è ancora chiaro

I dodecaedri sono cimeli scoperti in tutta Europa negli ultimi secoli, con oltre 100 esemplari trovati finora. Questi oggetti sono perfetti poliedri a 12 lati con un piccolo foro al centro e ogni vertice decorato con una minuscola pallina. Nonostante siano stati trovati tra i depositi di monete, il loro uso rimane un mistero. Non sono menzionati in alcun’arte o scrittura, il che rende difficile comprendere per cosa venissero utilizzati.

Gli archeologi e gli esperti hanno solo ipotesi sulla funzione dei dodecaedri. Alcuni credono che potessero essere usati come telemetri, misuratori di angoli o per previsioni astronomiche. Tuttavia, la Flanders Heritage Agency ritiene che il loro “significato andrebbe probabilmente ricercato nell’ambito magico-religioso, perché un numero significativo di dodecaedri è collegato a reperti funerari.”

Il recente frammento di dodecaedro trovato in Belgio è solo il terzo di questo tipo mai scoperto nella regione, mentre gli altri sono stati rinvenuti nei luoghi in cui le civiltà celtiche erano dominanti, come Irlanda, Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi e Germania. Sorprendentemente, questi oggetti misteriosi non sono mai stati trovati nelle zone intorno al Mar Mediterraneo, dove l’Impero Romano ha avuto origine.

Gli esperti continueranno a investigare per comprendere meglio la loro importanza e il loro ruolo nella storia antica.