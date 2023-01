Rembrandt, emerso un segreto nascosto da secoli nel quadro del pittore

La Ronda di notte è un dipinto a olio su tela di Rembrandt realizzato nel 1642 e conservato nel Rijksmuseum di Amsterdam. È considerato uno dei maggiori capolavori del pittore olandese, oltre a essere il più grande mai realizzato dall’artista. Nonostante l’opera sia conosciuta in tutto il mondo, ha nascosto un segreto per secoli.

Rembrandt: il quadro contiene una molecola “rara”

Un team di ricercatori provenienti da tutta Europa, in base a quanto è stato affermato sull’Angewandte Chemie International Edition, ha trovato una molecola inaspettata mentre studiava l’accumulo di vernice che componeva la famosa opera d’arte. Una tecnica chiamata diffrazione di raggi X su polvere ha rivelato la presenza di formiati di piombo, incluso il raro formiato di piombo.

Non è raro trovarlo, poiché all’epoca era utilizzato nella creazione di pigmenti bianchi e gialli. Tuttavia, questa particolare classe di composti è stata rilevata solo in studi che modellano l’invecchiamento di vecchie pitture, non nei dipinti stessi. Cosa che invece è stata scoperta proprio nella tela di Rembrandt.

I risultati degli addetti ai lavori suggeriscono che l’artista abbia mescolato l’ossido di piombo nell’olio di lino per i colori della vernice più chiari e per aiutarli ad asciugare più in fretta. Mentre le interazioni con altre molecole nel tempo hanno trasformato il composto nei formiati di piombo. “Oltre a fornire informazioni sulle tecniche pittoriche di Rembrandt, questa ricerca apre nuove strade sulla reattività dei pigmenti storici, e quindi sulla conservazione del patrimonio”, afferma Koen Janssens, chimico analitico dell’Università di Anversa.

Questo studio ci ricorda che anche i dipinti più famosi possono nascondere grandi segreti.