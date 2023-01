Il primo video pubblicato su YouTube, “Me at the zoo”, è uno dei più noti e famosi sulla piattaforma. Tuttavia, di recente ne è comparso uno che potrebbe essere stato pubblicato prima, insomma, un “rivale” del popolare Me at the zoo.

YouTube: il primo video pubblicato sulla piattaforma non è quello che abbiamo sempre creduto

Il video si chiama “Welcome to YouTube!!!”, ed è stato pubblicato il 26 gennaio 2023 con una durata di 48 secondi. Nel video si vede solo un’immagine a bassa risoluzione del logo della piattaforma e la scritta “Welcome to YouTube!!!”. La data di pubblicazione iniziale del video, pubblicata nella descrizione, risultava essere il 6 aprile 2005.

Questa scoperta ha attirato l’attenzione di tutti, poiché il video potrebbe sembrare essere uno dei primi test sulla piattaforma e potrebbe soprattutto essere attribuito ai cofondatori della piattaforma, nonché Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. Tuttavia, la portavoce di YouTube, Kimberly Taylor, ha confermato che si tratta di un errore causato da un bug. La data di pubblicazione è stata modificata, ma il primo video pubblicato su YouTube sarà sempre “Me at the zoo”, pubblicato il 24 aprile 2005.

Inoltre, sono stati notati alcuni elementi “strani” nel video, come l’indicazione di una funzionalità “Première” che non esisteva nel 2005 e l’account legato al video che risultava creato nel settembre 2005. In ogni caso, il video “Welcome to YouTube!!!” è stato corretto e ora la data di pubblicazione è stata fissata al 26 gennaio 2023. Ci credete? Chissà, nell’incertezza rimaniamo dell’idea che il primo video comparso sulla piattaforma non si cambia con nessun altro al mondo!