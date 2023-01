YouTube, a breve verranno presi seri provvedimenti per chi bestemmia

A novembre 2022, YouTube ha annunciato un nuovo approccio nei confronti della volgarità presente nei video. La nuova politica prevede che gli annunci pubblicitari vengano limitati o demonetizzati completamente se vengono rilevate imprecazioni nei primi 15 secondi del video.

YouTube: cosa ha deciso di fare la piattaforma?

La nuova regola si applica sia ai nuovi che ai vecchi video. Alcuni content creator hanno protestato contro tale decisione, utilizzando un linguaggio volgare nelle loro clip dopo i primi 15 secondi. La piattaforma ha preso in considerazione queste lamentele e sta apportando modifiche alla politica per soddisfare le preoccupazioni degli utenti.

YouTube sta quindi lavorando per trovare un equilibrio tra la libertà di espressione dei propri utenti e la necessità di mantenere un ambiente sicuro e accettabile per tutti. Al contempo la piattaforma sta cercando di evitare la presenza di contenuti inappropriati durante la pubblicità per non offendere gli spettatori. Non è ancora chiaro quali saranno le modifiche esatte apportate alla politica, ma YouTube si è impegnata a comunicare in modo tempestivo con la propria community di creator per condividere ulteriori dettagli.

D’altronde YouTube ha sempre promosso una comunità inclusiva e rispettosa, e questa politica rappresenta un passo in avanti per garantire che i video pubblicati siano in linea con questi valori. Il portavoce di YouTube Michael Aciman ha dichiarato: “Nelle ultime settimane abbiamo sentito molti Creator riguardo a questo aggiornamento. […] Il feedback è importante per noi e stiamo apportando alcune modifiche a questa politica per rispondere alle preoccupazioni. Ci metteremo in contatto a breve con la nostra community di Creator, non appena avremo altro da condividere“. Insomma, sembra che su YouTube ci sia aria di cambiamento.