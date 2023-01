Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico Vodafone ha dato una brutta notizia ai propri utenti. In particolare, l’operatore ha confermato l’arrivo ufficiale di nuovi aumenti. Questi riguarderanno alcune offerte di rete fissa ed avranno un importo di 1,99 euro.

Vodafone conferma l’arrivo ufficiale di aumenti per alcune offerte di rete fissa

Nella nuova informativa Vodafone informa il noto operatore telefonico rosso ha comunicato ufficialmente l’arrivo di nuovi aumenti sul costo di alcune offerte di rete fissa. Se ne era parlato già qualche tempo fa, ma ora Vodafone ha quindi confermato queste nuove rimodulazioni. Si parlava come data di arrivo di questi aumenti il 22 marzo 2023. Tuttavia, nella comunicazione rilasciata dall’operatore non è ancora stata riportata una data esatta.

L’operatore ha comunque avvertito gli utenti coinvolti in questi aumenti tramite apposita comunicazione nella bolletta. Ecco qui di seguito quanto ha comunicato Vodafone:

“Per le esigenze economiche determinate dall’attuale aumento generale e sostanziale dei costi complessivi e per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, il costo delle offerte di rete fissa aumenterà di 1.99 euro al mese. <span;>A partire dal Bill Cycle 7 (emissione fattura il 20 Gennaio 23) e per i Bill Cycle successivi con cadenza mensile rolling, i clienti interessati dalla modifica saranno informati con una specifica comunicazione personalizzata presente in fattura.”

L’operatore telefonico ha inoltre comunicato che saranno coinvolti da alcune rimodulazioni anche gli utenti aventi il servizio Vodafone Ready. Ecco quanto ha comunicato in merito:

“Per le esigenze economiche determinate dall’attuale aumento generale e sostanziale dei costi complessivi e per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal 29 Dicembre 2022 il costo delle offerte di rete fissa dei clienti che hanno il Servizio Ready (dal valore di 6 euro al mese o 3 euro al mese se scontato) attivo e in scadenza, aumenterà di pari importo. Il totale complessivo della fattura rimarrà comunque invariato.”