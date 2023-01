WhatsApp è certamente la piattaforma di messaggistica più popolare e per questo entra di diritto tra gli obiettivi dei cybercriminali della rete. Anche nel corso di questa prima parte dell’anno, gli hacker stanno mettendo in difficoltà migliaia di utenti della chat, con messaggi a dir poco subdoli.

WhatsApp, le fake news e i buoni regali proposti agli utenti

C’è una fake news particolarmente pericolosa per gli iscritti di WhatsApp in questa prima parte dell’anno. Complice il caro prezzi e l’inflazione che ha portato i beni di consumo primari e secondari ad un rapido rincaro, su WhatsApp vengono proposti ai lettori buoni coupon utili per la spesa quotidiana ma anche per l’acquisto di abbigliamento ed hi-tech. In genere i buoni regalo proposti dai cybercriminali in rete hanno un valore pari a 100 euro.

I coupon che vengono condivisi per mezzo di gruppi e di catene sono ovviamente frutto degli hacker. Per riscattare i codici sconto, infatti, gli utenti vengono indirizzati su un link. Una volta cliccato sul link, sempre gli utenti sono invitati a compilare un form prima del riscatto del coupon.

Il form rappresenta il punto nevralgico di questa truffa. Con questo trucchetto, infatti, i malintenzionati della rete riescono ad entrare in possesso dei dati sensibili delle vittime. A loro volta le informazioni, che comprendono dati anagrafici, oltre che recapiti telefonici e indirizzo del proprio domicilio, saranno utilizzati dai cybercriminali per la creazione di profili fake o per furti d’identità.

Tutti coloro che ricevono tal genere di messaggi sono chiamati a segnalare ai tecnici della chat al primo minimo sospetto.