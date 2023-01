Netflix, un catalogo di film e serie TV arriva a febbraio 2023

Gli ultimi tre mesi per Netflix sono stati particolarmente prolifici, visto che tante persone hanno guardato le produzioni presenti sulla piattaforma streaming. Non ci sono dubbi sul fatto che sia quella da battere, anche perché lo dicono gli utenti. Una grande sorpresa è stata l’ultimo abbonamento che comprende al suo interno le pubblicità per un costo mensile pari a 5,49 €. Le persone che hanno deciso di sottoscriverlo sanno benissimo che possono avere tutti i contenuti, in ugual maniera rispetto a quelli che hanno un abbonamento di tipo Premium.

Netflix: questo in basso è il catalogo che racchiude tutti i contenuti in arrivo sulla piattaforma dal prossimo mese di febbraio tra serie TV e film

In questo paragrafo potrete avere un primo riscontro riguardo a tutti i film e a tutte le serie TV che Netflix lancerà il prossimo mese di febbraio. Ovviamente bisognerà aspettare il giorno programmato, senza aspettarsi che tutti i titoli che notate arrivino a partire dal primo giorno del prossimo mese. Questi saranno disponibili per tutti i tipi di abbonamento, sia quello Premium che quello più esiguo che comprende anche le pubblicità per 5,49 € al mese.

1 febbraio 2023

I milioni di Gunther, Docuserie

Detective Conan: The Culprit Hanzawa, Anime

Make my Day, Animazione

Freeridge, Commedia

The Exchange, Drama

You, Thriller, Stagione 4

Mio papà va a caccia di alieni!, Animazione

Love to Hate You, Drama

Corso accelerato sull’amore, Drama

Full Swing – Una stagione di golf, Docuserie

La legge di Lidia Poët, Dramma

The Upshaws, Commedia, Terza parte

Outer Banks, Avventura, Stagione 3

La lista dei film per febbraio 2023

Quelli che trovate invece qui in basso sono i film che arriveranno passo passo durante il prossimo mese di febbraio: