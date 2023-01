Euronics è assurda, oggi offerte al 50% per battere Unieuro

La guerra di prezzi per vincere sulla più agguerrite rivali del periodo prosegue in casa Euronics, in questi giorni arrivano nuovi sconti speciali che riescono nuovamente a ridurre di molto la spesa finale da sostenere, a prescindere dalla categoria merceologica.

Il risparmio per i vari consumatori che sceglieranno di affidarsi alle offerte è davvero elevato, i prezzi sono molto più bassi del normale, ed il consumatore può accedere agli stessi sconti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze o vincoli di alcun tipo.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, sul quale potete trovare i codici sconto Amazon e tutte le offerte migliori del momento.

Euronics, nuovi sconti per tutti i gusti

L’ottimo volantino di casa Euronics permette a tutti gli utenti di approfondire di molto la possibilità di accedere a smartphone e prodotti di qualità, riuscendo a spendere veramente pochissimo, o meglio molto meno rispetto al listino originario. Uno dei prodotti più in voga del periodo non può che essere Apple iPhone 14, il cui prezzo di 949 euro dimostra di essere a tutti gli effetti una delle migliori proposte dell’intero territorio nazionale. Gli utenti che invece sono alla ricerca di una soluzione più performante, sia nelle prestazioni che nel prezzo, potranno decidere di mettere le mani su iPhone 14 Plus, disponibile all’acquisto invece a 1099 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale è possibile pensare di acquistare alcuni altri prodotti ugualmente molto interessanti, ma allo stesso tempo decisamente economici, come Moto G42, Moto G22, TCL 405 e similari, tutti proposti ad un prezzo massimo di 200 euro, e alle più classiche condizioni di vendita.