MD Discount, offerte shock quasi gratis sul volantino pieno di tecnologia

Lo scorso mese di dicembre è stato forse quello più prolifico dal punto di vista delle offerte riguardanti qualsiasi categoria disponibile sia sul territorio fisico che sul web. Diversi colossi però stanno mettendo tanta carne al fuoco anche adesso e lo faranno fino al prossimo mese di febbraio. A parlare in primo luogo è chiaramente MD Discount che da qualche mese sta lanciando tanti pezzi di tecnologia di alto livello.

Sembra infatti che il mese di gennaio sia stato il momento giusto per acquistare svariate tipologie di dispositivi, tutti garantiti dal marchio MD. Non ci sono dubbi quindi sul fatto che all’interno degli Store dell’azienda sia possibile trovare una quantità di merce rilevante, molto di più rispetto a quella che viene offerta in altri negozi. Chiaramente ci sono anche diverse possibilità di rateizzazione, le quali possono consentire anche a coloro che non hanno disponibilità liquida istantanea di portare a casa il dispositivo che più desiderano, che si acquista uno smartphone, un computer, una TV o un qualsiasi elettrodomestico disponibile. Come potete notare nel prossimo paragrafo, le offerte di rilievo sono davvero tante e di grande qualità visti i marchi che le propongono.

MD Discount: questi sono i prezzi migliori su Smart TV e smartphone in questo momento da parte del colosso

Sul sito ufficiale di MD Discount è possibile notare come ci siano delle offerte di altissimo livello a prezzi molto più bassi rispetto a quelli proposti dalla concorrenza. Si parte da una Smart TV, quella di Zephir che offre 50 pollici in UHD 4K al prezzo di soli 399 euro.

Tra gli smartphone ecco un Motorola Moto E22 a soli 119 euro ma segue anche uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 239 euro se avete bisogno di qualche specifica in più.

A concludere ecco gli auricolari wireless del celebre marchio cinese Aukey, i quali sono disponibili a 9,99 euro.