Solo per veri esperti, la nuova illusione ottica è una sfida per gli occhi più ATTENTI

Ci sono tante illusioni ottiche che non fanno altro che far perdere tempo alle persone inutilmente dal momento che sono molto semplici da risolvere. In molti si sono stancati, ma l’illusione ottica di oggi potrebbe ravvivare l’interesse verso questo particolare hobby che accomuna tantissime persone in tutto il mondo.

Tale tipo di enigmi non fanno altro che far scervellare le persone che infatti molto spesso finiscono col diffondere anche al loro gruppo di amici l’illusione ottica in questione per provare a decifrarla insieme, magari per puro divertimento. Si tratta in questo caso di un’illusione ottica molto difficile da decifrare e che solo chi ha l’occhio allenato potrà riuscire a identificare semplicemente. Durante le ultime ore un account Instagram avrebbe diffuse sul web alcune opere d’arte molto particolari, alcune delle quali risulterebbero essere dei veri e propri trucchi ottici. L’immagine in questione, quella sulla quale magari perderete un po’ di tempo proprio oggi è diventata quasi virale in rete. Solo una fetta di persone è riuscita a risolverla capendo cosa c’è dietro tale tipo di composizione.

Illusione ottica da decifrare, questa volta solo gli occhi più allenati potranno riuscire a capire cosa si nasconde dietro l’opera

L’immagine mostra chiaramente un insieme di linee bianche e nere in verso ondulatorio sullo sfondo. Bisogna capire cosa si cela dietro queste ultime, con soli 10 secondi per riuscire a decifrare il tutto, altrimenti sarà poi molto più semplice farlo. In questi 10 secondi e testato che solo gli occhi più allenati riescono a portare a termine l’enigma.

In realtà non è così difficile, ma ciò che rende molto più complicato il tutto è proprio il tempo in cui bisogna risolvere l’enigma. L’illusione ottica in questione è in realtà facilmente decifrabile allontanandosi semplicemente un po’ dallo schermo. In questo modo dovreste essere in grado di intravedere un volto, fateci sapere nei commenti se ci siete riusciti e se chi è intorno a voi ha fatto altrettanto.