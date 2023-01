Illusione ottica con le quattro DONNE nell'immagine manda in TILT il cervello

A chi non è mai capitato di perdere del tempo, magari anche tanto durante la propria giornata, per capire l’origine di un’illusione ottica? Le illusioni ottiche sono un gran passatempo, soprattutto per gli appassionati, i quali amano perdersi nei meandri di quelle immagini da risolvere che spesso sanno anche di grattacapi.

Arriva oggi un altro enigma da portare a termine, il quale può mandare in tilt il cervello delle persone. Questa volta ad essere prese in esame sono le donne, ma non per quanto riguarda il pubblico chiamato a risolvere l’illusione ottica. Proprio nell’illusione stessa infatti sono raffigurate delle donne, questa volta quattro, raffigurate dall’artista ucraino Oleg Shupliak. Ci sono infatti nell’immagine da risolvere quattro donne, le quali però all’apparenza sembrano non esserci. Nell’illusione ottica quindi ci sono quattro soggetti da scoprire, tutte donne intrecciate l’una nell’altra.

L’illusione ottica che rappresenta quattro donne in una, ecco il nuovo grattacapo di oggi da risolvere

Quattro donne in un’immagine che sembra raffigurarne una: l’illusione ottica di oggi è davvero singolare. L’artista ci ha messo tutto se stesso per realizzare un qualcosa di difficilmente decifrabile, proprio come potete constatare con i vostri occhi nell’immagine qui in basso.

L’opera realizzata in maniera impeccabile risulta molto più complessa di quello che sembra, anche rispetto ad altre illusioni ottiche comparse sul web.questa risulta risolvibile al 2%, almeno secondo i siti che l’hanno presa in esame. A noi è sembrato però che tutte le persone sottoposte a questo tipo di illusione con un po’ di attenzione siano riuscite a trovare la prima donna e poi altre due, lasciando spesso la quarta nascosta.

Non resta quindi che mettervi alla prova con questo nuovo dubbio da risolvere, il quale potrebbe farvi passare anche un po’ di tempo magari in amicizia durante un momento molto della vostra giornata o in una pausa pranzo al lavoro.