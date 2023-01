Gli smartphone pieghevoli sono sempre più apprezzati dagli utenti e Samsung sembra aver previsto prima di tutti il successo che avrebbero riscosso dispositivi simili. L’azienda, infatti, è al primo posto nel settore, anche se Huawei, OPPO e Xiaomi hanno dimostrato di essere al passo coi tempi e capaci di proporre dispositivi davvero molto interessanti.

Quanto sviluppato da Tecno, però, potrebbe ribaltare la situazione e spiazzare tutti. Alcune immagini di quello che in futuro potrebbe essere lo smartphone pieghevole e arrotolabile migliore di sempre sono emerse in rete.

Tecno Phantom mostra la sua idea di smartphone flessibile!

A condividere le immagini dello smartphone idealizzato da Tecno è AndroidAuthotrity. Il Tecno Phantom non è destinato a prendere vita ma forse in futuro potrebbe davvero essere realizzato.

È interessante notare quelle che potrebbero essere le capacità dell’azienda, che propone un dispositivo non soltanto in grado di piegarsi. Dopo aver aperto lo smartphone, le cui dimensioni sono decisamente notevoli, è possibile srotolare il pannello così da aumentare ancor di più la superficie utilizzabile.

Inoltre, un terzo display più piccolo trova posto nella parte esterna dello smartphone, sotto il comparto fotografico. Probabilmente il pannello potrebbe essere impiegato per la visualizzazione rapida delle informazioni, come data, ora e notifiche in arrivo. Appare molto interessante anche la disposizione dei sensori fotografici, totalmente uniformi alla scocca e privi di spessore ingombrante. Inoltre, i display non presentano alcun segno evidente della cerniera, in grado di uniformarsi senza “spezzare” la visuale.

Pur consapevoli del fatto che non assisteremo all’arrivo del dispositivo, quanto sviluppato da Tecno suscita molta curiosità. Il Tecno Phantom potrebbe essere davvero il miglior smartphone pieghevole di sempre.