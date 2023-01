Tablet da 8 pollici a 67 euro su Amazon, sconto pazzesco del 62%

Avere un tablet con sconto al 32% potrebbe essere un vero regalo, soprattutto se a proporlo è un colosso come Amazon.

Amazon propone un tablet di Teclast ad un prezzo straordinario, solo 67,99 euro

Questa volta lo sconto è veramente clamoroso dal momento che si passa da 99,99 € a 67,99 €. Il prezzo viene diminuito del 32%, ma non si sa per quanto tempo resterà così. Proprio per questo motivo vi consigliamo di perfezionare al più presto l’acquisto mettendolo nel vostro carrello.

Le informazioni sul prodotto che trovate qui sotto sono esattamente le stesse che troverete su Amazon, molto utili a dare un’infarinatura generale su quello che si va ad acquistare. Si tratta quindi di un prodotto per persone non esperte che si approcciano per la prima volta al mondo dei tablet. Chiaramente ci sono grandissime opportunità grazie alle caratteristiche tecniche, le quali non sono per nulla da biasimare.

Il sistema operativo è all’ultimo livello, ovvero con Android 12. L’interfaccia risulta estremamente compatibile per l’operatività degli utenti e soprattutto sia per lavorare che per giocare. La batteria è un’unità da 4000 mAh, mentre il sistema il processore sono ottimizzati insieme per garantire il maggior livello di fluidità possibile. Per quanto riguarda poi la memoria interna, si tratta di 32 giga espandibili fino a 512 con micro SD. Questo tablet è dunque una proposta abbastanza lineare con quelle che sono le esigenze di coloro che si approcciano per la prima volta all’utilizzo di un dispositivo che abbia lo schermo più grande di quello di uno smartphone.