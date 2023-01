Tantissimi trucchi sono disponibili su WhatsApp, ogni giorno gli utenti utilizzano l’applicazione di messaggistica istantanea, senza effettivamente sapere che esistono svariate soluzioni che permetterebbero di raggiungere migliori funzioni con il minimo sforzo.

Una delle ultime soluzioni introdotte da WhatsApp vede infatti la possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo, a prima vista una funzione inutile e superflua, ma che invece nasconde una estrema utilità nel momento in cui, ad esempio, si vogliano spostare file o messaggi da notebook a PC desktop, e viceversa. In questo modo basterà inviare il tutto nella chat personale, ed il gioco è fatto.

WhatsApp, ecco quali sono gli altri trucchi

Le altre funzioni da non perdere di vista partono ad esempio da WhatsApp Web, soluzione fondamentale per riuscire ad accedere a tutte le chat comodamente dal notebook di casa, infatti non dovrete fare altro che aprire il client dal browser, e così potrete chattare con chi volete senza costi aggiuntivi o dover installare altri software.

In parallelo è importante ricordare la presenza di WhatsApp Business, soluzione pensata per gli utenti che invece dispongono di due numeri di telefono, o account, e che vogliono farli convogliare entro un’unica applicazione mobile. Funzione adatta più che altro per i professionisti, che vogliono dividere vita lavorativa e privata, senza comunque andare a fornire a tutti il numero telefonico privato. Tutte le funzioni elencate nell’articolo sono già perfettamente raggiungibili da ogni singolo utente.