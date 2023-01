Whatsapp è il rivoluzionario programma di messaggistica che ha in gran parte soppiantato gli SMS come standard internazionale per la comunicazione mobile. Whatsapp rimane l’app di chat e messaggistica più popolare, dove tutti possiamo trovarci, nonostante faccia ormai parte della galassia Facebook e ci siano alternative come Telegram che hanno ancora più funzioni di Whatsapp. WhatsApp è compatibile praticamente con ogni tipo di smartphone, compresi Samsung, Xiaomi, Huawei, tutti i telefoni Android e gli iPhone.

Per questo motivo, in questo post esamineremo tutte le tecniche e i segreti nascosti di Whatsapp, in modo da diventare un utente esperto del programma e non solo un competente scrittore di messaggi.

WhatsApp, seguite alcune regole

1) Ultimo accesso

WhatsApp visualizza l’ora e la data del vostro ultimo aggiornamento di stato online ai vostri contatti. Questa funzione può essere disattivata nel menu Impostazioni chat > Avanzate dell’iPhone. Su Android, è possibile nascondere l’ora dell’ultimo accesso e il doppio segno di spunta blu che indica che avete visto un messaggio andando in Impostazioni > Account > Privacy.

Tuttavia, è possibile nascondere l’ultimo accesso e le conferme di lettura con l’aiuto di un software di terze parti senza rinunciare alla possibilità di vedere l’ultimo accesso degli altri. Inoltre, solo utilizzando un programma di terze parti è possibile essere avvisati quando un contatto WhatsApp è online.

2) Salvare i messaggi WhatsApp e ripristinarli se necessario

WhatsApp esegue automaticamente il backup delle conversazioni su Google Drive sui telefoni Android e su iCloud sugli iPhone, ma è anche possibile eseguire il backup e conservare le conversazioni, le foto e i video manualmente. Le informazioni su come recuperare le chat di WhatsApp e altri dati persi su dispositivi iOS e Android sono disponibili in un post separato.

3) Non salvare le foto ricevute

L’app Galleria di Whatsapp, e ora anche Whatsapp stesso, consentono di vedere le fotografie ricevute. Per vedere le immagini ordinate in base allo spazio occupato nella memoria del dispositivo, andare su Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio. In questo modo, liberare spazio su Whatsapp e rimuovere i media indesiderati è un gioco da ragazzi.

4) Silenziare una conversazione

Whatsapp ha sempre permesso agli utenti di disattivare gli avvisi, ma nel 2020 è stata aggiunta la possibilità di silenziare definitivamente una conversazione, sia con un gruppo che con un singolo.

5) Creare collegamenti con i contatti più importanti

Se vi trovate a comunicare costantemente con le stesse persone, può essere conveniente creare un collegamento sulla schermata iniziale del telefono ai contatti più importanti. Questo suggerimento è disponibile solo su Android e prevede un semplice pressione prolungata sul gruppo di chat o sul nome desiderato, seguita da un tocco sul menu a tre punti dove si trova l’opzione “crea collegamento diretto”.