Intelligenza Artificiale, ci sta già minacciando e non ce ne accorgiamo

Graziano sottolinea anche che i recenti sviluppi nell’intelligenza artificiale hanno reso questi strumenti più accessibili che mai, come dimostra la chiacchierata con ChatGPT sul cambiamento climatico. Tuttavia come dicevamo, questi software possono essere inclini a mentire con disinvoltura per raggiungere i loro obiettivi, a causa della loro mancanza di empatia e di comprensione delle conseguenze delle loro azioni.

D’altronde la coscienza fa parte degli strumenti che l’evoluzione ci ha dato per diventare una specie empatica e prosociale. Senza di essa, le macchine risulterebbero sociopatiche, poiché mancherebbero degli strumenti adatti. Nel suo saggio “Senza coscienza, le IA saranno sociopatiche”, Graziano sottolinea che fortunatamente per ora i chatbot sono ancora limitati nelle loro capacità e sono essenzialmente dei giocattoli, ma se non ci preoccupiamo di più della coscienza delle macchine, potremmo trovarci di fronte a una crisi tra un anno o cinque.