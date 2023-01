La sfida tra i principali provider nel campo della telefonia mobile si arricchisce di un nuovo capitolo nel corso di questo primo mese dell’anno. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre anche a gennaio continuano a mettere sul piatto degli utenti una serie molto interessante di ricaricabili low cost.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: queste le offerte per gennaio 2023

Tra le migliori tariffe per il pubblico vi è certamente quella di TIM. Il gestore italiano ha deciso di rilanciare la sua TIM Wonder con una nuova veste. Al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni, gli abbonati potranno usufruire di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per navigare in internet, con 4G incluso e con la possibilità di passare a 5G.

In alternativa a TIM, Vodafone rilancia la sua promozione storica, Special 100 Giga. In questa circostanza, i clienti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per internet con un costo di 9,99 euro.

La risposta di Iliad a TIM ed a Vodafone non è da meno con la Flash 120, una ricaricabile che va ad aggiornare la vecchia Giga 120. I clienti che optano per il gestore francese riceveranno consumi illimitati per chiamate ed SMS con 120 Giga internet anche in 5G a soli 7,99 euro

Ultima, ma non per efficienza e convenienza, è la proposta di WindTre con la sua WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa avranno minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.