Iliad è ancora la migliore azienda, la Giga 150 è l'offerta più desiderata in assoluto

Avete mai visto un provider durante gli anni passati proporre ciclicamente sempre la stessa offerta e soprattutto senza cambiare mai il prezzo? Inoltre avete mai visto un provider destinare la sua offerta migliore a tutti senza restringerla ad un determinato campo di persone? Negli ultimi anni a fare tutto questo ci sta pensando Iliad, soprattutto con le sue migliori promozioni, quelle piene di contenuti e soprattutto di giga per connettersi al web.

Dopo un periodo natalizio nel quale il gestore è stato particolarmente attivo con promozioni fuori da ogni tipo di logica per quanto fossero convenienti, sembra essere ritornata la normalità, quella tanto amata. Infatti tutti sanno che Iliad ci tiene a riproporre le sue solite promozioni mobili, quelle che hanno riscosso tanto successo nel passato recente.

Iliad è ancora il gestore da battere e lo dimostra con la sua migliore offerta che torna di nuovo disponibile con 150 giga a 9,99 € al mese

Dopo aver permesso di nuovo come disponibile sul sito ufficiale la sua promozione da 120 giga, il provider ha deciso di eliminarla ripristinando quella migliore in assoluto.

Stiamo parlando dell’offerta da 150 giga, una soluzione molto attesa da coloro che non erano riusciti a sottoscriverla la prima volta. All’interno di questa offerta c’è davvero tutto quello che serve, contando che non manca la quantità così come la qualità ed anche la convenienza. In primo luogo si può notare come l’offerta di Iliad attualmente consente di avere minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore italiano e anche europeo. Ci sono poi 150 giga per navigare sul web liberamente utilizzando la velocità massima della connessione 5G. Il prezzo mensile consiste in soli 9,99 € per sempre.