L’operatore telefonico TIM ha da poco reso disponibile anche presso i negozi fisici autorizzati due nuove offerte di rete mobile. Si tratta in particolare delle offerte denominate TIM Power Supreme e TIM Power Special. L’operatore ha inoltre deciso di proporle in un’edizione speciale che arriva ad includere anche 150 GB di traffico dati per navigare.

TIM propone le nuove offerte TIM Power Supreme e TIM Power Special

TIM Power Supreme e TIM Power Special sono le due nuove offerte di rete mobile proposte dal noto operatore telefonico italiano. Come già accennato, queste ultime sono da poco disponibili anche nei negozi autorizzati e sono disponibili anche in alcune versioni speciali.

TIM Power Supreme, in particolare, include ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 7,99 euro al mese con metodo di pagamento su credito residuo. La stessa offerta è disponibile anche con metodo di pagamento automatico Easy Pay (tramite carta di credito, conto corrente o prepagata) ed include in questo caso traffico dati maggiorato pari a ben 150 GB.

L’offerta è attivabile da chi richiede la portabilità da PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile.

TIM Power Special, invece, include ogni mese 100 GB di traffico e minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso il costo è di 9,99 euro al mese tramite pagamento su credito residuo. Anche questa offerta è disponibile con metodo di pagamento automatico Easy Pay ed include sempre più traffico dati pari sempre a 150 GB. L’offerta in questione, però, è attivabile da chi richiede la portabilità da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile.