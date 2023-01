L’uscita e l’accoglienza di Cyberpunk 2077 sono state ben lontane da ciò che molti fan si aspettavano. Dopo anni di clamore e speculazioni, il gioco di ruolo è finalmente arrivato sugli scaffali pieno di così tanti bug che è stato rimosso dal PlayStation Store. Cinque mesi dopo la sua uscita, tuttavia, alcuni fan stanno iniziando a rivalutare il potenziale del titolo nonostante il suo famigerato lancio.

Prima dell’uscita di Cyberpunk 2077 ci sono state molte speculazioni sulle dimensioni della mappa del gioco. Mentre i fan riconsiderano l’eredità del gioco, ecco come il mondo di Cyberpunk ha effettivamente raggiunto le dimensioni dell’ultimo grande gioco di ruolo di CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt.

Il mondo di The Witcher 3: Wild Hunt è incredibilmente vasto. Il gioco si svolge nei Regni Settentrionali nell‘area circostante Novigrad, una città stato indipendente. A ovest della terraferma c’è Skellige, una catena di isole che aumenta notevolmente le dimensioni del gioco. La terraferma nella versione al dettaglio di The Witcher 3 è di circa 72 chilometri quadrati, con Skellige quasi il doppio di quella dimensione, aggiungendo altri 64 chilometri quadrati.

Una differenza importante

L’ultimo DLC del gioco, Blood and Wine, ha aggiunto una nuova area. Il ducato di Toussaint è di circa 8 chilometri quadrati. Sebbene il ducato sia più piccolo della maggior parte delle aree del gioco, Beauclair è particolarmente impressionante come capitale della regione, e l’aggiunta di luoghi come “La terra delle mille favole” ha reso le aggiunte di Blood and Wine al mondo particolarmente difficili da dimenticare.

In totale, ciò rende il mondo di The Witcher 3 di circa 144 chilometri quadrati. Questo lo rende circa quattro volte più grande di Skyrim e leggermente più grande di Los Santos di GTA V.

Confrontare le dimensioni delle mappe di gioco è difficile per alcuni motivi. La differenza tra cavalcare il cavallo di Geralt Roach attraverso Velen e sfrecciare attraverso Night City in macchina cambia in modo significativo l’esperienza del giocatore con le dimensioni del mondo. Altri fattori come l’altezza verticale e gli interni rendono alcuni mondi di gioco più grandi in modi meno evidenti. Si stima che Night City abbia una dimensione di circa 75 chilometri, quasi la metà del mondo di The Witcher 3 e circa la dimensione della terraferma di The Witcher. Ciò riflette molti altri confronti che possono essere fatti tra i giochi. La ricerca principale di Cyberpunk 2077, ad esempio, è anche più breve di quella di The Witcher 3.

L’altezza verticale di Night City e l’uso degli interni amplia notevolmente le aree che i giocatori possono esplorare nel gioco, in particolare nelle aree urbane più dense. Poiché The Witcher 3 non ha grattacieli, è possibile che questo aiuti ad avvicinare le dimensioni di Night City a quelle di The Witcher 3 quando si tratta di aree esplorabili.