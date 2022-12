Sembrerebbe che CD Projekt Red intenda rilasciare un’edizione Game of the Year di Cyberpunk 2077, che è l’uscita di videogiochi più recente della società dello sviluppatore. Dopo l’uscita dell’imminente contenuto scaricabile di Phantom Liberty per il gioco, il CEO di CD Projekt Red Adam Kicinski ha rivelato agli investitori in un incontro da Insider Gaming che la società ha in programma di produrre una versione del gioco ‘Game of the Year’

“È stato lo stesso con The Witcher, che, dopo che entrambe le espansioni sono state rilasciate, è stato finalmente pubblicato come Game of the Year Edition, ed è rimasto sul mercato in questo modo da quando è stato rilasciato per la prima volta. Gli eventi che circondano The Witcher hanno seguito questo modello nell’ordine naturale delle cose in generale. In relazione a questo specifico insieme di circostanze, la stessa cosa potrebbe essere prevista anche per l’ultimo titolo progettato’

Cyberpunk 2077, arriva la ‘Game of the Year Edition’

Al momento in cui Cyberpunk 2077 è stato inizialmente rivelato, si diceva che Phantom Liberty sarebbe stato l’unico DLC scaricabile disponibile. Si ipotizza che CD Projekt Red avvierà la produzione del sequel di Cyberpunk 2077, che sarà conosciuto con il suo nome in codice, Project Orion, nel 2023, dopo l’uscita del primo gioco della serie. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni e siamo sicuri che la società rilascerà ulteriori dettagli man mano che si avvicina il giorno del rilascio della nuova versione.

Nel frattempo, CD Projekt Red rilascerà la nuova versione Next-Gen di The Witcher 3; coloro che possiedono il titolo per le vecchie console potranno eseguire l’aggiornamento in maniera totalmente gratuita.