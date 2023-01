Dopo le festività natalizie, Kena Mobile ha deciso di aggiornare il suo catalogo di offerte e promozioni. Per il mese di gennaio, in particolare, l’operatore telefonico virtuale sta continuando a proporre numerose offerte mobile low cost, anche se però ha deciso di concludere alcune promozioni, come ad esempio i 100 GB di traffico extra per il primo mese.

Kena Mobile, ecco il catalogo aggiornato con numerose offerte low cost

Anche a gennaio l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo un catalogo di offerte mobile a basso costo e con tanto da offrire. Come già accennato, però, l’operatore ha deciso di concludere con la fine delle festività natalizie alcune promozioni di rilievo. Tra queste, ricordiamo ad esempio la promo che includeva 100 GB di traffico dati extra per un mese.

Nonostante la fine di questa promo, Kena Mobile continua a proporre tante offerte super accattivanti. Ricordiamo ad esempio Kena 4,99, che include 1 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di soli 4,99 euro al mese.

Sono ancora disponibili anche le offerte mobile denominate Kena 6,99 130 GB e Kena 7,99 150 GB. Entrambe includono minuti illimitati, 500 SMS verso tutti i numeri e rispettivamente 130 GB e 150 GB di traffico dati con connettività 4G. Il costo per il rinnovo mensile è rispettivamente di 6,99 euro per la prima offerta e 7,99 euro per la seconda offerta. Entrambe le offerte sono attivabili da chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb e altri operatori virtuali, ad esclusione però di ho. Mobile e Very Mobile.