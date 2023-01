La sfida tra i vari operatori telefonici italiani è quanto mai agguerrita. Ogni giorno, infatti gli utenti hanno a disposizione tante nuove offerte sorprendenti comprendenti anche elevatissimi quantitativi di traffico dati per navigare. Tra questi, Kena Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più apprezzati grazie alle sue offerte low cost.

Kena Mobile, vasto catalogo di offerte con minuti, SMS e giga per navigare

Kena Mobile è uno fra gli operatori telefonici virtuali più apprezzati tra gli utenti. Questo, come già accennato, è perché l’operatore ha un vasto catalogo di offerte di rete mobile dal basso costo e con tanto da offrire. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte

Kena 6,99 130 GB

Questa offerta include ben 130 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Oltre a questo, per il primo mese gli utenti avranno anche 100 GB di traffico dati extra. Il costo è di 6,99 euro al mese e non è previsto costo di attivazione.

Kena 7,99 150 GB

Con questa offerta si avranno a disposizione 150 GB per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti. Anche in questo caso per il primo mese si avranno 100 GB di traffico dati extra. Il costo del rinnovo mensile è di 7,99 euro senza costo di attivazione.

Kena 9,99 230 GB

Con questa offerta gli utenti avranno addirittura 230 GB di traffico dati con 100 GB in più per il primo mese. Sono poi sempre compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti. In questo caso il costo è di 9,99 euro al mese e sempre senza costo di attivazione.