I fan di FIFA 23 hanno scoperto un easter egg di Ryan Reynolds e Rob McElhenney nel gioco, i proprietari di Hollywood del club gallese, il Wrexham AFC, sembrano che commentino la partita del proprio club.

Come riportato da Eurogamer, Reynolds e McElhenney commentano quando il loro club Wrexham AFC è in gioco. La coppia salta in telecronaca con alcune battute esilaranti alle squadre avversarie. Ad esempio, in una partita tra Wrexham e Liverpool, la coppia finisce per definire il gigante della Premier League una “versione minuscola e improvvisata di una squadra di calcio” rispetto alla propria squadra.

Vediamo anche un altro caso in cui la loro squadra deve affrontare uno dei loro più grandi rivali, Stockport County. Apparentemente, Stockport si è assicurato la promozione alla English Football League nella stagione precedente contro il Wrexham, che ha lasciato l’amaro in bocca a Reynolds e McElhenney.

Non sono stati gli unici

Finora, questi sembrano essere gli unici due casi in cui si possono ascoltare i proprietari di Wrexham. Se ci sono altre partite in cui la coppia si ripresenta, lo scopriremo presto. Inoltre, il loro commento sembra apparire solo all’inizio delle partite e non sembrano avere altri commenti durante il resto del gioco. Wrexham è stato ufficialmente aggiunto al gioco in FIFA 22, dove era giocabile nel roster “Resto del mondo“, solo dopo che Reynolds e McElhenney hanno assunto la guida del club nel 2021.

Questo non è l’unico esempio di un’apparizione di star del cinema e della TV in FIFA 23 nei panni di Ted Lasso, un allenatore immaginario del popolare programma televisivo di Apple, insieme al suo club, l’AFC Richmond. Jason Sudekis, che interpreta l’allenatore Lasso, e diversi membri del cast fanno parte di questa collaborazione, e i giocatori possono scegliere questo club anche dalla sezione “Resto del mondo“.