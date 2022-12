Siamo a poco più di metà della Coppa del Mondo, ed è adesso che il torneo inizia davvero a prendere forma.

E proprio durante queste fasi sembra che FIFA 23 abbia deciso di aggiungere la promo World Cup Phenoms in arrivo su tutte le piattaforme. Diamo un’occhiata quindi alle nuove carte che verranno introdotte.

Ci sono alcuni giovani in gamba in questa nuova promozione, rendendo la Weekend League questo fine settimana un evento da non perdere. Ecco i fenomeni della Coppa del Mondo in FIFA 23:

ST, Rafeal Leao (Portogallo/MIlan)

CM, Jude Bellingham (Inghilterra/Borussia Dortmund)

ST, Lautaro Martínez (Argentina/Inter)

CM, Pedri (Spagna/Barcellona)

RM, Bukayo Saka (Inghilterra/Arsenal)

RB, Hakimi (Marocco/PSG)

CM, Camavinga (Francia/Real Madrid)

CAM, Reyna (USA/Borussia Dortmund)

CDM, Guendouzi (Francia/Marsiglia)

CB, Koundé (Francia/Barcellona)

LM, Damsgaard (Danimarca/Brentford)

ST, James (Galles/Fulham)

CB, Kehrer (Germania/West Ham)

Quando uscirà la nuova promo in FIFA 23?

La data di uscita è stata prevista per il 9 dicembre 2023. Questo coincide anche con le prossime fasi della Coppa del Mondo.

Il motivo per cui pensiamo che questo nuovo contenuto verrà rilasciato il 9, è perché tradizionalmente EA rilascia sempre nuovi contenuti promozionali di venerdì. Immaginiamo che questa promozione durerà solo una settimana, dato che il torneo sta per concludersi molto presto.

Praticamente tutti i nuovi contenuti rilasciati in FIFA 23 arrivano alle 18:00. In passato le promozioni hanno dovuto essere ritardate per una serie di motivi, ma fintanto che il lancio procede senza intoppi, l’ora dovrebbe essere quella giusta. È anche incredibilmente probabile che ci sarà un piccolo sconto sulla promo domenica prima della chiusura.